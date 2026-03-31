San Michele Salentino | borsa di studio Marcello Palmisano In memoria del cineoperatore Rai morto in Somalia nel 1995

Il Comune di San Michele Salentino ha annunciato l’assegnazione di una borsa di studio intitolata a “Marcello Palmisano”, in memoria del cineoperatore Rai deceduto in Somalia nel 1995. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda studenti che intendono approfondire ambiti legati alla produzione audiovisiva e al giornalismo. La borsa di studio verrà consegnata durante una cerimonia pubblica nel prossimo mese.

Di seguito la comunicazione del Comune di San Michele Salentino: Il Comune di San Michele Salentino informa che è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’assegnazione della borsa di studio “Marcello Palmisano”, promossa dal Comitato Pro Borsa di Studio e finanziata dalla famiglia Palmisano, in memoria del cineoperatore nato a San Michele Salentino tragicamente scomparso in Somalia nel 1995. L’iniziativa è rivolta agli studenti che, nell’anno scolastico 20242025, hanno conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di San Michele Salentino, con una votazione non inferiore a 810 e appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a 30. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - San Michele Salentino: borsa di studio “Marcello Palmisano” In memoria del cineoperatore Rai morto in Somalia nel 1995 Articoli correlati Martina Franca: il 12 aprile nel parco comunale Pianelle una cerimonia per il micologo Marcello Palmisano Morto nei mesi scorsiDi seguito la comunicazione dell’associazione micologica: Domenica 12 aprile 2026 alle ore 11,00 presso il parco comunale Pianelle (centro servizi)... Leggi anche: Accordo raggiunto: l'Oktober fesct rimane a San Michele Salentino Le “donne per le donne” di San Michele Salentino a Sanremo con il “fico poetico”La partecipazione si inserisce in un progetto condiviso con la Regione Puglia, partner per il terzo anno consecutivo del media hub La partecipazione...