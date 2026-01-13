Accordo raggiunto | l' Oktober fesct rimane a San Michele Salentino
È stato confermato che l’Oktober Fesct si svolgerà ancora a San Michele Salentino. La manifestazione, tradizione dell’autunno pugliese, continuerà a essere ospitata nel territorio comunale grazie a un accordo tra l’Amministrazione comunale e l’associazione Pro loco Aps. Questa collaborazione garantirà la continuità di un evento che rappresenta un momento importante per la comunità locale e per gli ospiti.
SAN MICHELE SALENTINO - L’Oktober Fesct rimane a San Michele Salentino. La manifestazione simbolo dell’autunno pugliese continua a svolgersi nel territorio comunale grazie a un accordo raggiunto tra l’Amministrazione comunale e il gruppo dirigente dell’associazione Pro loco Aps.Dopo un confronto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
