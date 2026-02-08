Juve Lazio 0-1 LIVE | inizia il secondo tempo allo Stadium!

Il secondo tempo dello scontro tra Juventus e Lazio è iniziato all’Allianz Stadium, con la partita ancora ferma sul punteggio di 0-1 in favore dei biancocelesti. La Juve, che insegue il pareggio, ha subito un gol nel primo tempo e ora cerca di reagire. I tifosi sono in attesa di vedere se i bianconeri riusciranno a ribaltare la situazione.

di Andrea Bargione Juve Lazio LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 24ª giornata di Serie A 202526. Partita importante per la Juve che vuole rialzarsi dopo l’eliminazione in Coppa Italia e consolidare il proprio posizionamento dei primi quattro posti in Serie A. Avversaria di serata è la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lazio 1-0: sintesi e moviola. 45? CAMBIO JUVE – Dentro Zhegrova, fuori Cabal. 45? CAMBIO LAZIO – Fuori Basic, dentro Dele-Bashiru. Inizia la ripresa Termina il primo tempo 46? LAZIO IN VANTAGGIO! – I biancocelesti si portano in vantaggio sul finale di primo tempo: Locatelli perde un pallone in maniera disattenta, interviene Maldini che cerca subito Pedro sulla sinistra: sinistro decisivo e che termina in porta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Lazio 0-1 LIVE: inizia il secondo tempo allo Stadium! Approfondimenti su Juve Lazio Juve-Napoli 1-0, inizia il secondo tempo all’Allianz Stadium (LIVE) Al Allianz Stadium, il secondo tempo di Juve-Napoli è iniziato, con la partita valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Juve Cagliari 0-0 LIVE: inizia la sfida allo Stadium! Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Cremonese-Juventus 1-2: gol e highlights | Serie A Ultime notizie su Juve Lazio Argomenti discussi: Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE; Juventus-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Lazio: probabili formazioni e statistiche; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Juventus-Lazio 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Pedro, intervalloLa diretta live di Juventus-Lazio di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Juventus-Lazio, il risultato in diretta LIVEDDal punto di vista del gioco la Juventus domina la Lazio che si difende con attenzione. Gol giustamente annullato a Koopmeiners per fuorigioco di Thuram, Provedel salva su Bremer ma Pedro, nel recupe ... sport.sky.it Le ufficiali di Juventus-Lazio Tornano Yildiz e Koop titolari facebook #JuveLazio diretta Serie A: segui la sfida tra Spalletti e Sarri LIVE x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.