L'attenzione si concentra su Ugarte, che sta partecipando con la nazionale uruguaiana a un'amichevole contro l'Algeria allo stadio di Torino. L'interesse si concentra sulla presenza del centrocampista all’interno del campo, mentre Ottolini assiste alla partita. La sfida tra le due squadre sudamericane e africane si svolge in un contesto di preparazione e osservazione per i club coinvolti.

Il Mondiale americano fa le prove anche a Torino e la Juventus ne approfitta per il mercato. Metti l’Algeria e l’Uruguay all’Allianz Stadium. Per una volta l’ad bianconero Damien Comolli e il ds Marco Ottolini non dovranno prendere aerei: domani la nazionale di Marcelo Bielsa e quella di Vladimir Petkovic si esibiranno nel salotto della Signora. Luciano Spalletti ha accolto l’ex allenatore della Lazio alla Continassa, quartier generale della nazionale africana in vista dell’amichevole sotto la Mole. Allo Stadium, invece, ci sarà Ottolini, da gennaio il principale braccio di Comolli per le trattative. Il ds juventino non farà soltanto gli onori di casa, ma sfrutterà l’occasione per qualche “esame” dal vivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, occhi su Ugarte: l'uruguaiano allo Stadium con la nazionale. E Ottolini osserva

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