San Lorenzo Maggiore emozione e fede nei quadri viventi della Passione al Centro Polifunzionale

A San Lorenzo Maggiore si è svolta una rappresentazione della Passione nel Centro Polifunzionale, con protagonisti gli ospiti del centro per persone diversamente abili. L’evento si è inserito nella tradizione della Settimana Santa, coinvolgendo i partecipanti in una performance che ha unito elementi di spiritualità e di inclusione. La rappresentazione ha suscitato emozioni tra il pubblico presente.

Emozionante, commovente, toccante. Le ultime ore della vita terrena di Gesù sono state raccontate, attraverso quadri viventi della Passione, dagli ospiti del Centro Polifunzionale per persone diversamente abili, gestito a San Lorenzo Maggiore (BN) dalla cooperativa sociale di comunità iCare per conto e in collaborazione con il Consorzio dell’Ambito Sociale B04.L’Ultima Cena, l’istituzione dell’Eucarestia, la lavanda dei piedi, l’arresto di Gesù e le tappe della via Crucis relative al suo percorso verso il Golgota, la crocifissione, la morte, l’annuncio della resurrezione. Presentati dalla responsabile delle attività del Centro, Mariacristina... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - San Lorenzo Maggiore, emozione e fede nei quadri viventi della Passione al Centro Polifunzionale Articoli correlati Leggi anche: Emozione e fede, Fra Giuseppe Maggiore dona una reliquia di San Benedetto il Moro alla comunità di Viggiù San Giuliano Terme: le note della scuola 'Fermi' tra gli ospiti del Centro PolifunzionaleUn pomeriggio all’insegna della musica, dell’entusiasmo e della partecipazione quello di giovedì 15 gennaio, quando il Centro Polifunzionale ‘San... Tutto quello che riguarda su San Lorenzo Maggiore Michele Cucuzza a San Lorenzo Maggiore per presentare il nuovo libro di Nicola FerraraSi preannuncia una serata ricca di emozioni quella di Giovedì 8 Agosto a San Lorenzo Maggiore, per la presentazione del nuovo libro di Nicola Ferrara ‘’Voglio toccare il cielo’’. L’autore, alla sua ... iltempo.it Napoli, San Lorenzo Maggiore: via ai lavori dopo 10 anni, la facciata sarà liberataScomparirà a ottobre la selva di tubi Innocenti che da dieci anni avvolge la basilica di San Lorenzo Maggiore. Ieri è iniziato il cantiere all’esterno della chiesa gotica di piazza San Gaetano, ... napoli.repubblica.it