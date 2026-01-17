San Giuliano Terme | le note della scuola ' Fermi' tra gli ospiti del Centro Polifunzionale

Il Centro Polifunzionale di San Giuliano Terme ha accolto giovedì 15 gennaio le orchestre delle classi seconde e terze dell’indirizzo musicale della scuola ‘Fermi’. L’evento ha offerto agli studenti l’opportunità di esibirsi in un contesto pubblico, promuovendo la partecipazione e la valorizzazione delle competenze musicali. Un momento di condivisione che ha coinvolto la comunità locale, sottolineando l’importanza dell’educazione artistica nelle scuole.

Un pomeriggio all’insegna della musica, dell’entusiasmo e della partecipazione quello di giovedì 15 gennaio, quando il Centro Polifunzionale ‘San Giuliano’ di San Giuliano Terme ha ospitato il concerto delle orchestre delle classi seconde e terze dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado ‘E. Fermi’ di Pontasserchio, appartenente all’I.C. ‘L. Gereschi’. Davanti a un pubblico numeroso e attento, gli studenti hanno dimostrato talento, impegno e una sorprendente maturità musicale, regalando un’esibizione di grande valore artistico ed emotivo. Il programma, vario e coinvolgente, ha saputo emozionare e divertire, passando dalle sonorità tradizionali di Ding Dong! Merrily on High ai ritmi più moderni di Supereroi di Mr. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: San Giuliano Terme: nel giardino della scuola 'Verdigi' spunta un nuovo bosco didattico Leggi anche: San Giuliano Terme: nel giardino della scuola 'Verdigi' spunta un nuovo bosco didattico Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Riqualificata la scuola di Ghezzano; San Giuliano Terme: 200mila euro per la riqualificazione della scuola primaria di Ghezzano; Luoghi senza tempo: perché le terme antiche continuano a incantarci; Auto rubata, recupero lampo grazie alla municipale. Hai salvato un nuovo articolo - I risultati definitivi per le elezioni amministrative del 2024 nel Comune di San Giuliano Terme sono stati resi noti. corriere.it Locanda Sant'Agata | San Giuliano Terme - facebook.com facebook Per un guasto tecnico sulla linea nella stazione di SAN GIULIANO TERME, i treni percorrenti la linea PISA-LUCCA potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni: * Treno 18591 (PISA-LUCCA) cancellato da S.GIULIANO TERME a LUCCA, viaggiatori con tr x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.