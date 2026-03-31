Samsung ha presentato Hearapy, un’app progettata per alleviare il mal d’auto attraverso suoni a 100 Hz. La tecnologia mira a offrire un metodo non farmacologico per chi soffre di cinetosi durante spostamenti in auto, treno o autobus. L’app utilizza suoni specifici per cercare di ridurre i sintomi e migliorare il comfort durante i viaggi.

Chi soffre di cinetosi conosce bene il disagio di un semplice viaggio in auto, treno o autobus. In questo contesto, Samsung ha deciso di proporre una soluzione innovativa e non farmacologica con Hearapy, una nuova app gratuita disponibile sul Google Play Store. A differenza delle soluzioni di Google come Motion Cues, Hearapy punta tutto sulla stimolazione uditiva per ridurre nausea e vertigini. Lo sviluppo dell’app si basa su ricerche scientifiche condotte dall’Università di Nagoya in Giappone. Gli studi hanno analizzato quali frequenze sonore fossero in grado di influenzare positivamente il sistema vestibolare, il centro dell’equilibrio situato nell’orecchio interno. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Samsung Hearapy l’app che combatte il mal d’auto con i suoni a 100 Hz

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Discussioni sull' argomento Samsung vuole dire addio alla nausea da viaggio con Galaxy Buds4 Pro e l’app Hearapy; Samsung Hearapy: l’app che cura il mal d’auto con i 100 Hz; Google Maps su Android Auto migliora l’autonomia EV; Android Auto: addio avvio automatico con la notifica smart.

Samsung promette di farti passare il mal d'auto con un'app (e un paio di cuffie)Hearapy è la nuova app firmata Samsung che riduce il mal d'auto con suoni a 100Hz. Pensata per auricolari Galaxy, ma è compatibile anche con altri. telefonino.net

La soluzione di Samsung per la cinetosi x.com