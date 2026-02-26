samsung audio eraser ora compatibile con youtube e altre app scopri i vantaggi

l’evoluzione della funzione Audio Eraser si espande oltre il recording, estendendosi alle riproduzioni in tempo reale sui dispositivi Samsung. Partita dall’ecosistema Google Pixel e approdata alla serie Galaxy con la generazione precedente, ora questa tecnologia è integrata in modo completo nel Galaxy S26, offrendo una gestione audio dinamica durante la visione di contenuti in streaming e nelle app di riproduzione. la presentazione è orientata a migliorare la chiarezza delle voci e a ridurre i rumori indesiderati durante la riproduzione, con un impatto evidente sui video di YouTube e su altre piattaforme. All’interno di One UI 8.5 viene resa disponibile l’opzione Audio Eraser per i contenuti che si ascoltano direttamente sul device. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

