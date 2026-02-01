Crollo di edificio a Bari | due anziani perdono la vita in esplosione ad Adelfia

Un edificio nel centro di Adelfia è crollato improvvisamente, provocando la morte di due anziani. I soccorritori sono arrivati subito, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle vittime. La zona è stata messa sotto controllo, mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause dell’incidente.

Un violento crollo ha colpito un edificio nel centro di Adelfia, paese in provincia di Bari, causando la morte di due anziani. L'evento è avvenuto nel pomeriggio del 31 gennaio 2026, quando un'esplosione ha devastato l'abitazione al piano terra di via Oberdan, provocando il cedimento del solaio e il crollo parziale della struttura. I corpi dei due deceduti, Rocco Lotito, 90 anni, e Antonia Costantino, 92 anni, sono stati rinvenuti tra le macerie dai vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, l'esplosione sarebbe stata causata da una bombola di gas inadeguatamente manutenuta, con un'ipotesi di doppia deflagrazione che ha accelerato il collasso dell'immobile.

