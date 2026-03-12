Drone contro la base italiana a Erbil sono tutti al sicuro Meloni | Orgogliosi del coraggio dei nostri militari

Nella notte, un drone di tipo Shahed ha colpito la base militare italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno. Le autorità hanno comunicato che tutti i militari sono al sicuro. La premier ha espresso soddisfazione per il coraggio dei nostri soldati. Nessun altro dettaglio è stato ancora reso noto riguardo all’incidente.

Un drone di tipo Shahed ha colpito nella notte la base militare italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno. L’attacco, avvenuto nella serata di mercoledì, non ha provocato feriti tra i militari italiani ma ha causato la distruzione di un mezzo militare e danni ad alcune infrastrutture della base. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha spiegato di essersi messo immediatamente in contatto con il comandante della base per verificare la situazione sul posto. Dopo l'attacco, ha parlato il comandante della struttura, il colonnello Stefano Pizzotti. «Il personale, più di 300 uomini, era protetto all’interno del bunker quando è avvenuta l’esplosione e stanno tutti quanti bene», ha spiegato a Sky Tg24. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Drone colpisce base italiana a Erbil, cos’è successo e come stanno i militari, Tajani: “Sono al sicuro”Nella notte tra l'11 e il 12 marzo, un drone ha colpito Camp Singara a Erbil, la base italiana in Iraq, causando danni materiali ma senza feriti.

