Missile contro la base italiana a Erbil nessun ferito tra i militari | sono tutti al sicuro in un bunker

Un missile ha colpito la base italiana a Erbil, nel Kurdistan iracheno, senza provocare feriti tra i militari presenti. Il ministro della Difesa ha riferito di aver contattato subito il comandante della base per avere aggiornamenti sulla situazione. I militari si sono rifugiati in un bunker durante l’attacco, che non ha causato danni materiali o vittime.

Un missile ha colpito la base italiana situata a Erbil, nel Kurdistan iracheno. A confermare l’attacco è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha spiegato di essersi messo immediatamente in contatto con il comandante della base per verificare la situazione sul posto. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero vittime né feriti tra i militari italiani presenti nella struttura. Crosetto ha riferito di aver parlato direttamente con il colonnello Stefano Pizzotti, comandante della base in Iraq. Il ministro ha rassicurato sulle condizioni del contingente italiano, composto da circa 120 militari: «Stanno tutti bene», ha dichiarato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

"Un missile ha colpito la nostra base di Erbil. Non ci sono vittime né feriti tra il personale italiano. Stanno tutti bene. Sono costantemente aggiornato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e dal Comandante dei COVI". Così il Ministro @GuidoCrosetto x.com