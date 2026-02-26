Sarà scontro Sodano-Gramaglia? Il primario | Se qualcuno pensa che possa essere utile per questa città ho dato disponibilità

Un possibile scontro tra il primario e Sodano-Gramaglia potrebbe essere all’orizzonte. Il professionista ha infatti dichiarato di essere disponibile qualora le sue competenze risultassero utili per la città. Fino a ora, il suo coinvolgimento non era stato menzionato né ipotizzato nei circoli politici e tra gli osservatori più attenti. La situazione si sta evolvendo in modo inatteso e mantiene alta l’attenzione sulla vicenda.