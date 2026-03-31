SalernoSounds 2026 Tommaso Paradiso in concerto il 23 luglio a Piazza della Libertà

Il festival musicale SalernoSounds 2026 si arricchisce di un nuovo evento. Il cantante italiano ha comunicato tramite social network che il 23 luglio si esibirà in un concerto a Piazza della Libertà. La data si inserisce nel calendario del suo tour estivo e sarà una delle tappe principali della manifestazione. La conferma dell’appuntamento è arrivata attraverso un messaggio pubblicato online.

Si arricchisce il cartellone di SalernoSounds 2026 con un nuovo grande nome della musica italiana. Tommaso Paradiso ha annunciato, attraverso un post su Instagram, la tappa salernitana del suo tour estivo. L’appuntamento è fissato per il 23 luglio quando Piazza della Libertà si trasformerà in una vera e propria “Casa Paradiso”, un nuovo capitolo live che conferma il forte legame tra l’artista e il suo pubblico. Tommaso Paradiso a Salerno: concerto il 23 luglio. Come riportato anche dal quotidiano Il Mattino, il live rappresenta una delle tappe più attese dell’estate musicale salernitana, inserita all’interno della rassegna SalernoSounds. I biglietti saranno disponibili a partire da oggi alle ore 14:00 online, come anticipato dallo stesso cantautore sui social, confermando il legame sempre più diretto tra musica e community digitale. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - SalernoSounds 2026, Tommaso Paradiso in concerto il 23 luglio a Piazza della Libertà Articoli correlati Tommaso Paradiso a SalernoSounds: tappa giovedì 23 luglio in Piazza della LibertàTempo di lettura: 2 minutiÈ per tutti “I romantici” il nuovo appuntamento annunciato oggi per la seconda edizione di SalernoSounds: mercoledì 23... Leggi anche: Torna SalernoSounds in Piazza della Libertà: Frah Quintale primo artista annunciato Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Salerno Sounds: Tommaso Paradiso terzo artista annunciato; Tommaso Paradiso a SalernoSounds 2026; Salerno | Tommaso Paradiso in live; Tommaso Paradiso a SalernoSounds: la tappa giovedì 23 luglio, al via domani la prevendita. SalernoSounds, il 23 luglio Piazza della Libertà si trasformerà nella Casa di ParadisoStampaTommaso Paradiso, attraverso un post su Instagram, ha annunciato anche la tappa salernitana del tour estivo 2026. Piazza della Libertà, il 23 luglio, si trasformerà – come riporta il quotidiano ... salernonotizie.it Tommaso Paradiso annuncia il tour estivo 2026 Nuovi appuntamenti live per Tommaso Paradiso, che a pochi giorni dall’inizio del tour nei palasport ha svelato anche le date estive. Dopo i concerti indoor, l’artista porterà la sua musica nei festival italiani tra l - facebook.com facebook Tommaso Paradiso annuncia nuove date per l'estate: ecco le novità. #concerti #musica x.com