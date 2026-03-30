Tommaso Paradiso a SalernoSounds | tappa giovedì 23 luglio in Piazza della Libertà

Il cantante italiano sarà in concerto a Salerno il 23 luglio, nella Piazza della Libertà, come parte della seconda edizione di SalernoSounds. L’evento è intitolato “I romantici” ed è il secondo appuntamento del tour estivo del musicista. La serata si svolgerà in una location all’aperto, con ingresso gratuito. La piazza sarà chiamata “Casa Paradiso” per l’occasione.

Tempo di lettura: 2 minuti È per tutti “I romantici” il nuovo appuntamento annunciato oggi per la seconda edizione di SalernoSounds: mercoledì 23 luglio Piazza della Libertà diventerà “Casa Paradiso” con la tappa del tour estivo di Tommaso Paradiso. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, e a pochi giorni dal via del tour nei Palasport, il cantautore romano ha annunciato oggi i nuovi appuntamenti estivi che proseguono il percorso iniziato dal tour indoor imminente. Il ritorno alla dimensione live, quella che da sempre sente più sua, rimette al centro il rapporto diretto con il pubblico e riaccende la solidissima band che da anni lo accompagna, parte integrante della sua identità dal vivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tommaso Paradiso a SalernoSounds: tappa giovedì 23 luglio in Piazza della Libertà Articoli correlati Leggi anche: Torna SalernoSounds in Piazza della Libertà: Frah Quintale primo artista annunciato Salerno, torna la musica in Piazza della Libertà: il 21 luglio live di Frah QuintaleTempo di lettura: 2 minutiDopo il grande successo dello scorso anno, ritorna per l’estate 2026 SalernoSounds. Tutti gli aggiornamenti su Tommaso Paradiso Tommaso Paradiso a Sanremo 2026 con «I romantici»: il testo e il significato della canzone in garaTommaso Paradiso arriva al Festival di Sanremo 2026 con «I romantici». Ecco il testo della canzone in gara: di T. Paradiso - D. Petrella - T. Paradiso - D. Simonetta - D. Petrella Ed. Universal Music ... leggo.it Testo completo L’ultima Luna di Lucio Dalla/ Video, cover Tommaso Paradiso a Sanremo 2026Il testo integrale completo della canzone L'ultima luna di Lucio Dalla, interpretata da Tommaso Paradiso e Stadio alla serata cover a Sanremo 2026 Scopriamo insieme il testo completo della canzone ... ilsussidiario.net