Torna SalernoSounds in Piazza della Libertà | Frah Quintale primo artista annunciato

A Salerno, la rassegna musicale SalernoSounds ritorna in Piazza della Libertà a metà luglio. Il primo artista ad essere annunciato è Frah Quintale, che si esibirà durante l’evento. L’organizzazione ha confermato che l’appuntamento si svolgerà nel cuore della città, attirando appassionati di musica e fan del cantante. La manifestazione si svolgerà in un’area all’aperto, con dettagli ancora da definire.

A Salerno torna la rassegna musicale SalernoSounds, prevista per la seconda metà di luglio in Piazza della Libertà. Il primo appuntamento confermato è il concerto di Frah Quintale, in programma per martedì 21 luglio nell'ambito del suo Summer Tour '26. Il concerto si inserisce nella programmazione estiva curata da Anni 60 produzioni con il supporto del Comune di Salerno, il cui calendario completo sarà comunicato nelle prossime settimane. Durante la serata, l'artista proporrà dal vivo i brani del suo repertorio e le undici tracce del suo ultimo album in studio, intitolato "Amor Proprio", pubblicato il 10 ottobre 2025 per le etichette Undamento e Warner Music Italia.