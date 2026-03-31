A marzo, l’inflazione è aumentata, mentre sui mercati si sono intensificate le tensioni legate al petrolio. Secondo la Banca d’Italia, le prospettive economiche sono cambiate in modo repentino, con un rischio di shock simile a quello provocato dalla guerra in Ucraina. La situazione crea preoccupazioni per l’andamento dell’economia italiana ed europea.

Roma, 31 marzo 2026 – Uno spettro dai contorni sempre più nitidi che aleggia sul futuro dell’economia, italiana ed europea. Sale l 'inflazione a marzo: lo certifica l’Istat nelle stime preliminari, che vedono l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, in crescita dello 0,5% su base mensile e a +1,7% su base annua (da +1,5% nel mese precedente). Una risalita "dovuta soprattutto all'accelerazione dei prezzi nel settore energetico (-2,3% da -6,6%)" e "degli Alimentari non lavorati (+4,4% da +3,7%), mentre un effetto di contenimento si deve al rallentamento dei prezzi di alcune tipologie di servizi, in particolare quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona (+3,0% da +4,9%)", scrive l'Istat. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sale l’inflazione a marzo, tensioni sul petrolio. Bankitalia: “Prospettive mutate bruscamente, rischio shock come per la guerra in Ucraina”

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