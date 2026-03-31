Qualche anno fa, un tentativo di saluto tra due cantanti si è concluso con un episodio di allontanamento da parte del bodyguard di uno dei due artisti. Secondo quanto riferito, l'artista che voleva salutare è stato invitato a camminare più avanti, senza alcun contatto diretto tra i due. L'episodio si è verificato in un contesto pubblico, lasciando un ricordo di disagio.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Il vincitore del Festival di Sanremo racconta a Pulp Podcast un fatto accaduto ormai più di qualche anno fa a Disneyland Paris Un incontro che avrebbe dovuto essere un semplice saluto tra colleghi si è trasformato in un momento di gelo assoluto che Sal Da Vinci non ha mai dimenticato. A raccontarlo, non senza rammarico, oggi è lo stesso vincitore del Festival di Sanremo ospite proprio di Fedez a Pulp Podcast. Nell'episodio, pubblicato su YouTube ieri 30 marzo, dal titolo “Per sempre sì” gli ospiti erano Valerio Lundini e Sal Da Vinci. Quest'ultimo, a un certo punto, ha raccontato un fatto avvenuto anni fa: “Ora mi sto ricordando di Fedez, di qualche anno fa. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Sal Da Vinci vuole salutare Fedez ma il bodyguard lo allontana: "Cammina di là, più avanti". Il racconto dell'episodio avvenuto anni fa

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