Folla alla Sagra dei maccheroni | Superate tutte le aspettative

La grande affluenza alla Sagra dei Maccheroni di Ponticelli deriva dal bel tempo e dalla curiosità dei visitatori. Fin dalla mattina, centinaia di persone si sono dirette verso la frazione, attratte dall’evento gastronomico. Le strade si sono riempite di famiglie e appassionati, desiderosi di assaggiare le specialità locali. Il forte afflusso ha superato ogni previsione, creando un’atmosfera vivace e movimentata nel centro del paese. La manifestazione continua a riscuotere successo tra i partecipanti.

Imola, 23 febbraio 2026 – Sagra dei Maccheroni di Ponticelli da record. Esodo scontato, complice il bel sole e le temperature quasi primaverili, in direzione della frazione imolese fin dalla tarda mattinata di ieri. Centinaia di persone in fila per gustare una razione di quei succulenti maccheroni cosparsi di ragù di carne e parmigiano e prendere parte a uno degli appuntamenti di piazza più attesi di tutto il circondario. Polverizzati nove quintali di sedanini e gobbetti, tre di saporito condimento cucinato per ore dentro a sette enormi paioli e un’intera forma di grana. Piazza affacciata sulla provinciale Montanara gremita, come non si vedeva da tempo, e soddisfazione alle stelle per il comitato di cittadini al timone dell’appuntamento: «E’ stata davvero la giornata ideale, oltre ogni più rosea aspettativa, difficile anche solo immaginare qualcosa di meglio – sono state le prime parole a caldo di Franco Battilani, deus ex machina dell’evento –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Torna la Sagra dei Maccheroni. Prevista una marea di partecipanti

