Torna la Sagra dei Maccheroni Prevista una marea di partecipanti

La Sagra dei Maccheroni torna a Borgo Tossignano, pronta ad accogliere una grande folla. L’Antica Società dei Maccheroni di Beneficenza ha già avviato i preparativi per l’edizione numero 126, che si prospetta ricca di partecipanti e di appuntamenti. La manifestazione, che richiama appassionati da tutta la regione, promette di essere ancora più vivace e gustosa rispetto alle passate edizioni.

L’Antica Società dei Maccheroni di Beneficenza ha già fatto partire il conto alla rovescia per l’edizione numero 126 della Sagra dei Maccheroni di Borgo Tossignano. L’appuntamento, in agenda il prossimo 17 febbraio, è come sempre abbinato alla Festa della Polenta di Tossignano giunta a quota 404 sigilli. Un Martedì Grasso da riempi tutto nel cuore della vallata del Santerno con la conferma della certificazione di Carnevale storico dell’Emilia-Romagna. Già, perché i due eventi che attingono a piene mani dal patrimonio storico, tradizionale e gastronomico del paese della collina sono stati iscritti un anno fa dal municipio nell’albo regionale dei Carnevali storici.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

