Ruba vestiti in un negozio di Corso Italia | rintracciato e arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver rubato vestiti per circa 200 euro in un negozio di Corso Italia a Pisa. La causa è stata la sua fuga immediata con la refurtiva, ma è stato rintracciato poco dopo grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. I dipendenti avevano già segnalato il sospetto, e le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente. Ora si attende il procedimento giudiziario.

Era entrato in un negozio di Corso Italia a Pisa ed era riuscito a rubare diversi capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 200 euro. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio dello scorso 20 febbraio. Dopo la segnalazione giunta al 112, è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri, già in zona per servizi di controllo del territorio. I militari dell'Arma sono riusciti così a fermare il ladro, un 33enne straniero, e a recuperare la refurtiva che è stata restituita al negozio.L'uomo è stato arrestato per furto aggravato.Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, l’arresto è stato convalidato senza disporre alcuna misura cautelare nei confronti del 33enne. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Ruba vestiti in un negozio di Corso Italia: arrestato 21enneI Carabinieri di Pontasserchio hanno arrestato nel pomeriggio del 9 febbraio un ragazzo di 21 anni, accusato di aver rubato vestiti in un negozio di Corso Italia.

Ruba vestiti per 130 euro nel negozio in centro a Milano: arrestato 21enneUn 21enne è stato arrestato a Milano dopo aver tentato di rubare vestiti per circa 130 euro in un negozio del centro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ruba dei vestiti da un negozio: arrestato 29enne; CONEGLIANO | LADRI COME PRESTIGIATORI, RUBATI ABITI DI LUSSO PER OLTRE 8MILA EURO; Si finge un cliente, ruba da Ovs e poi spintona la guardia giurata: arrestato in via Ruggero Settimo; Furti e botte ai poliziotti. In manette.

Palermo, ruba vestiti in un negozio d’abbigliamento in pieno centro: arrestato un 35enne, si cerca il compliceRuba vestiti in via Ruggero Settimo, nel pieno centro di Palermo, ma viene fermato e arrestato. Questo l'epilogo per un ladro 35enne. newsicilia.it

Alassio, ruba vestiti da un negozio del centro. Inseguito dal negoziante viene intercettato dalla Polizia locale: denunciatoUn 48enne di origine tunisina è stato denunciato dagli agenti della Polizia Locale di Alassio per aver rubato, nello scorso fine settimana, alcuni capi di abbigliamento da un negozio di abbigliamento ... savonanews.it

Boccadasse & Corso Italia - facebook.com facebook

Nel cuore di Cortina d’Ampezzo (Casa delle Regole, Corso Italia, 69), è aperto lo spazio "Casa Veneto" per raccontare le eccellenze del territorio regionale, tra siti Unesco, cultura, enogastronomia e destinazioni turistiche. Per info e programma: url.regve.it/r/C x.com