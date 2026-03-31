Rosso mancato su Palestra e rigore negato per fallo di mano | Italia imbufalita con Turpin

L’Italia ha protestato con forza contro l’arbitro Turpin per un’espulsione mancata a Muharemovic e per un presunto fallo di mano in area durante una partita. La squadra ha espresso il suo disappunto riguardo alle decisioni arbitrali, che hanno suscitato molte discussioni tra i tifosi e gli analisti presenti allo stadio. La polemica ha coinvolto anche le immagini e le interpretazioni delle azioni contestate.