Rosso mancato su Palestra e rigore negato per fallo di mano | Italia imbufalita con Turpin

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha protestato con forza contro l’arbitro Turpin per un’espulsione mancata a Muharemovic e per un presunto fallo di mano in area durante una partita. La squadra ha espresso il suo disappunto riguardo alle decisioni arbitrali, che hanno suscitato molte discussioni tra i tifosi e gli analisti presenti allo stadio. La polemica ha coinvolto anche le immagini e le interpretazioni delle azioni contestate.

Grandi proteste da parte dell'Italia contro l'arbitro Turpin per via del rosso mancato a Muharemovic e per il presunto fallo di mano in area dopo il tiro di Pio Esposito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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