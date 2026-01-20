Dal Manchester City al Napoli arriva la proposta | il club partenopeo ha già deciso

Il Napoli si prepara a chiudere alcune trattative nell’ultima fase del mercato di gennaio. Dopo aver rafforzato la rosa, i dirigenti partenopei stanno valutando le ultime opportunità per completare la rosa e rispondere alle esigenze della squadra. A due settimane dalla chiusura della sessione di mercato, l’attenzione rimane alta su eventuali ingressi e uscite, con l’obiettivo di consolidare la posizione in campionato.

A due settimane dalla fine del mercato di gennaio, il Napoli è al lavoro per portare a termine alcune operazioni. Prima di potersi concentrare sulle entrate, Giovanni Manna dovrà liberare spazio in rosa. Sia Noa Lang che Lorenzo Lucca dovrebbero lasciare il club azzurro nelle prossime ore, permettendo al direttore sportivo partenopeo di operare sul fronte nuove innesti. Intanto, dall'Inghilterra sarebbe arrivata una proposta per John Stones. Napoli, proposto Stones del Manchester City. In scadenza di contratto con il Manchester City al termine di questa stagione, J ohn Stones sarebbe stato proposto al Napoli nelle ultime ore.

