Da alcuni minuti i residenti di Napoli osservano il cielo con attenzione, mentre si ripetono i cosiddetti

Da qualche minuto i napoletani sono con il naso all'insù per il ripetersi di “boom sonici”, ovvero il caratteristico rumore prodotto dagli aerei che volano a velocità particolarmente elevate. Pochi i fortunati che sono riusciti a scorgere, nel cielo particolarmente nuvoloso che caratterizza la giornata, la sagoma inconfondibile delle Frecce Tricolori. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Rombo di aerei sui cieli di Napoli, cosa sta succedendo

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