Cosa sta succedendo alle borse e ai mercati europei dopo l’annuncio sui dazi di Trump

Dopo l’annuncio sui dazi di Trump, le borse e i mercati europei hanno registrato variazioni significative. L’incertezza legata alle nuove misure commerciali ha influenzato i principali indici, alimentando preoccupazioni tra gli investitori. In questo episodio di “Nel caso te lo fossi perso”, Fanpage.it analizza gli effetti di questa decisione e le possibili ripercussioni sull’economia globale, offrendo un quadro chiaro e aggiornato sulla situazione.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dei controdazi a cui l'Unione europea sta pensando per rispondere alle tariffe di Trump, annunciate come ritorsione per i militari in Groenlandia.🔗 Leggi su Fanpage.it Dazi e minacce Usa alla Groenlandia affondano le borse: cosa succede sui mercatiLe recenti tensioni tra Stati Uniti e Groenlandia, causate da minacce di dazi, stanno influenzando anche i mercati finanziari. Leggi anche: Borse asiatiche in rialzo dopo l’intesa Cina-Usa sui dazi, ma mancano dettagli. Giovedì l’incontro Xi-Trump Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Iran, tra proteste contro il regime e minacce di attacco Usa: cosa sta succedendo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, tra proteste contro il regime e minacce di attacco Usa: cosa sta succedendo ... tg24.sky.it

