Napoli rivoluzione sulle fasce | Grosse novità su Palestra e Celik

Nicolò Schira segnala che il Napoli sta valutando attentamente le mosse per rafforzare le fasce, concentrandosi su Palestra e Celik. La strategia nasce dalla necessità di migliorare le opzioni in attacco e in difesa, seguendo da vicino le trattative di mercato. La dirigenza ha già avviato contatti con agenti e club per capire le disponibilità. La prossima finestra di trasferimenti potrebbe riservare sorprese su questi due profili.

Il Napoli studia le mosse per la prossima estate e osserva con attenzione il mercato degli esterni. Le ultime indiscrezioni arrivano da Nicolò Schira e riguardano due profili seguiti da diversi club italiani ed europei. Si tratta di Palestra e Celik, entrambi al centro di valutazioni importanti in vista della nuova stagione. Tra scadenze contrattuali, interessamenti dalla Serie A e sirene dalla Premier League, il quadro si fa sempre più competitivo. Celik verso l’addio, Napoli alla finestra. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la situazione di Celik è definita. Il laterale è in scadenza e avrebbe già espresso la sua posizione alla Roma. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Ifab, grosse novità per il 2026: il VAR anche per corner e secondi gialli. Rivoluzione in corsoL’IFAB ha annunciato importanti aggiornamenti per il calcio dal 2026, tra cui l’utilizzo del VAR anche per i corner e i secondi gialli.

FC 26 Evoluzione Serve Aiuto?: Rivoluzione tattica sulle fasce (Helping Hand)FC 26 Evoluzione Serve Aiuto? è pensata per migliorare la capacità dei terzini di supportare la fase offensiva, ottimizzando le fasce di campo.

