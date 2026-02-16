Roma l’infermeria è un rebus | Wesley va KO Gasperini attende il verdetto su Dybala

Il pareggio del Maradona non rallenta solo la corsa Champions della Roma, ma apre un bollettino medico che somiglia a una trincea. Il 2-2 contro il Napoli del 15 febbraio 2026 lascia in dote a Gian Piero Gasperini l’ennesima emergenza infermeria: l’infortunio di Wesley, uscito per un trauma alla caviglia sinistra, rappresenta la nota più dolente di una serata in cui i giallorossi hanno mostrato carattere ma anche una fragilità strutturale preoccupante. Con il big match contro la Juventus all’orizzonte e l’impegno ravvicinato con la Cremonese, il tecnico bergamasco deve ridisegnare una compagine martoriata dai forfait dei suoi uomini più rappresentativi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

