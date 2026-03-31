Roma traffico di stivali con pelle di coccodrillo a rischio estinzione | erano per il mercato dell'alta moda

Da fanpage.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All'aeroporto di Fiumicino sono stati sequestrati numerosi stivali e pelli di rettili, tra cui coccodrilli, destinati al mercato dell'alta moda. La merce, proveniente da paesi esteri, era destinata a essere venduta senza le necessarie autorizzazioni. L'operazione ha portato al fermo di alcuni soggetti coinvolti nel traffico illegale di materiali protetti dalla legge.

All'aeroporto di Fiumicino scoperto un traffico illegale di stivali e pelli di rettili a rischio estinzione. Venivano importati da Messico e Usa ed erano destinati al mercato dell'alta moda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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