Recenti studi indicano che il rischio di estinzione dei Neanderthal si è manifestato molto prima del loro ultimo incontro con i Sapiens. Per anni, la loro scomparsa è stata attribuita principalmente all’arrivo degli esseri umani moderni in Eurasia, ma le evidenze suggeriscono che altri fattori hanno contribuito a ridurne la presenza nel continente.

Per molto tempo la scomparsa dei Neanderthal è stata raccontata come l’esito quasi diretto dell’arrivo di Homo sapiens in Eurasia. Il paleoDNA sta imponendo una storia più lunga e più dura. Quando incontrano ripetutamente la nostra specie, i Neanderthal sono già una popolazione segnata da crisi precedenti, da numeri ridotti, da forte frammentazione geografica e da una diversità genetica che in Europa si era già drasticamente assottigliata. Il punto nuovo, ed è un punto importante, è proprio questo: il rischio di estinzione entra nella loro storia ben prima dell’ultima convivenza con Sapiens. Un primo lavoro mostra che quasi tutti i Neanderthal tardivi del continente europeo appartengono a una sola linea di DNA mitocondriale, diversificatasi circa 65 mila anni fa. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il rischio di estinzione dei Neanderthal entra nella loro storia ben prima dell’ultima convivenza con Sapiens

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