Napoli trovate 2.500 paia di scarpe di alta moda rubate | erano nascoste in un furgone e in un deposito

A Napoli, le forze dell'ordine hanno scoperto oltre 2.500 paia di scarpe di alta moda rubate, nascoste all’interno di un furgone e di un deposito nel quartiere di San Pietro a Patierno. Durante i controlli sono stati individuati anche immobili pubblici occupati illegalmente e allacci abusivi alle reti di servizi essenziali, con l’obiettivo di contrastare varie forme di illegalità nella zona.

Operazione delle forze dell'ordine a San Pietro a Patierno, quartiere della periferia settentrionale di Napoli: scoperti anche immobili pubblici occupati abusivamente e allacci abusivi alla rete elettrica e idrica.