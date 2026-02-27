Cgil e Uil | Al nuovo direttore chiederemo discontinuità L' eccellenza sulle spalle dei lavoratori

Cgil e Uil annunciano che chiederanno al nuovo direttore dell'Azienda Ospedaliera una discontinuità rispetto alle politiche precedenti. È dal 2018 che non si verificava uno sciopero nel settore e questa forma di protesta, portata avanti anche a proprie spese, risponde a molteplici motivi ritenuti importanti dai lavoratori. La mobilitazione riflette le crescenti tensioni e le problematiche interne all’ospedale.

Molto partecipato lo sciopero indetto da Cgil e Uil: «Azienda Sanitaria eccellenza? Se siamo i migliori perché siamo pagati come i peggiori?». Bordata alla Cisl: «Grave volantinaggio contro lo sciopero, difendono il "va tutto bene" dell'azienda» Era dal 2018 che non si scioperava, in Azienda Ospedaliera. E a sentire le ragioni di chi ha scelto la forma di protesta più dura, rimettendoci anche soldi propri, i motivi sono tantissimi e molto seri. Alessandra Stivali, segretaria generale Fp Cgil di Padova: «La riorganizzazione dei poli ambulatori è andata così bene che oggi sono tutti chiusi, chi ci lavora non ce la fa più», esordisce la sindacalista che fa un elenco di problemi che sono stati nei mesi comunicati alla Direzione.

Cgil Cisl e Uil sui Centri per l'impiego della Regione: "Colpo di mano sui diritti dei lavoratori, scatta lo stato di agitazione"Nella giornata del 9 gennaio circa 200 lavoratori dei Centri per l'impiego abruzzesi si sono riuniti in assemblea per discutere dell'emendamento...

Tensione al San Pio: stop agli ordini di servizio e tavolo urgente in Prefettura, Cgil e Uil chiedono il ritiro dei provvedimenti“La FP CGIL e la UIL FPL hanno chiesto, unitamente agli altri sindacati, un incontro per una recente decisione del management del San Pio Benevento...

Personale in agitazione all’ospedale Saint Charles di Bordighera: Cgil e Uil contro la riorganizzazione annunciata da GVMForte preoccupazione tra il personale sanitario e sociosanitario dell’ ospedale Saint Charles di Bordighera in merito alla riorganizzazione interna avviata da GVM all’interno del nosocomio. Le sigle s ... rivieratime.news

