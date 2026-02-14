A Bergamo, due giovani albanesi sono stati arrestati perché stavano smontando parti di automobili di lusso parcheggiate in strada, rubandole per rivenderle. La polizia li ha sorpresi mentre armeggiavano con strumenti da lavoro, nel tentativo di estrarre componenti di valore.

Bergamo, 14 febbraio 2026 – Due giovani albanesi sono finiti in carcere dopo essere stati beccati a “cannibalizzare” della auto in sosta. Non vetture qualsiasi, ma accuratamente scelte e finite nel mirino. I due, un 37enne e un 33enne, sono infatti accusati di aver smontato e rubato pezzi dalle vetture di lusso parcheggiate per strada a Bergamo e provincia. In azione nella notte lungo le strade di Bergamo e provincia . Stando a quanto ricostruito agivano di notte e sono stati a rrestati in flagranza. Ai due giovani albanesi, condotti dai militari in carcere e già noti alle forze dell'ordine, i carabinieri hanno addebitato al momento tre colpi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Auto di lusso "cannibalizzate" a Bergamo: beccati a smontare e rubare pezzi dei mezzi parcheggiati, due arrestati

