Roma Dybala torna titolare | il Napoli nel mirino Attesa Koné El Shaarawy resta ai box

Paulo Dybala torna titolare a sorpresa, pronto a scendere in campo contro il Napoli. L’attaccante argentino si è allenato con il gruppo a Trigoria, lasciandosi alle spalle l’infortunio al ginocchio che lo aveva fermato nelle ultime partite. La Roma si prepara così a sfidare la squadra partenopea con il suo uomo migliore, mentre l’attenzione resta sui possibili cambi e sulla condizione generale dei giallorossi in vista di un match decisivo.

Buone notizie per Gian Piero Gasperini in vista del cruciale scontro Champions di domenica sera. Dopo un periodo di stop forzato, Paulo Dybala ha ufficialmente ripreso ad allenarsi con il resto dei compagni nel centro sportivo di Trigoria, confermando il pieno recupero dall'infiammazione al ginocchio che lo aveva costretto ai box nelle ultime tre sfide. Il numero 21 giallorosso, apparso sorridente e in buona condizione, punta ora a una maglia da titolare nel "tempio" di Fuorigrotta, stadio che ha spesso esaltato le sue doti tecniche. Infermeria in movimento: chi recupera e chi resta ai box. Il rientro dell'argentino non è l'unica nota positiva della sessione di allenamento odierna.

