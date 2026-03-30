A Roma, i giocatori Wesley e Soulé sono al centro di controlli medici e valutazioni per l’Inter, mentre la squadra di Gasperini si prepara alla partita di San Siro contro la Roma, considerata una tappa decisiva per la stagione. La sfida tra le due squadre si avvicina e il risultato potrebbe influenzare gli obiettivi futuri di entrambe.

Ultimatum Champions per la Roma di Gian Piero Gasperini, attesa a San Siro da una sfida che assume i connotati di uno spartiacque stagionale. Il big match contro l’ Inter capolista rappresenta la prima di otto finali: un risultato positivo rilancerebbe le ambizioni d’élite dei giallorossi, mentre una sconfitta rischierebbe di far scivolare il club lontano dal quarto posto, occupato dal Como e insidiato dalla Juventus di Daniele De Rossi. Il tecnico orobico, che ha scientemente alzato l’asticella delle aspettative, si ritrova però a gestire una “barca” in piena tempesta a causa dell’emergenza infortuni che ha decimato i titolari proprio nel momento clou del campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, bivio San Siro: esami per Wesley e rebus Soulé per l’Inter

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