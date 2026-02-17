Trigoria missione recupero | Hermoso vede la Cremonese Ghilardi non fa rimpianti
José Luis Hermoso si allena con la Cremonese dopo aver superato un problema fisico, mentre Ghilardi si concentra sul presente senza rimpianti. La squadra di Trigoria si prepara alla partita di domani, lavorando con attenzione sulla condizione dei giocatori e tenendo sotto controllo le risposte degli infortuni.
Il cammino della Roma verso la sfida casalinga contro la Cremonese riparte da una gestione oculata delle forze e del bollettino medico. Dopo la seduta di ieri mattina, caratterizzata dal consueto sdoppiamento tra lavoro di scarico per i reduci del “Maradona” e sessione tecnica per il resto del gruppo, Gian Piero Gasperini ha concesso oggi ventiquattr’ore di riposo totale alla squadra. Un momento di pausa necessario prima di iniziare la preparazione tattica vera e propria, ma che per i lungodegenti rappresenta l’ultimo scoglio prima del definitivo reintegro. L’attenzione è tutta rivolta a Mario Hermoso, il cui rientro potrebbe restituire esperienza e qualità al castello difensivo giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Trigoria sorride: Dybala vede la Cremonese e Wesley evita il peggio
Roma, lavoro a Trigoria: Hermoso ok, cinque ancora a parte
La Roma si allena a Trigoria in vista della sfida contro l’Udinese di lunedì sera.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Roma-Napoli: Dybala tenta il recupero, le news da Trigoria.
Il Tempo | Buone notizie da Trigoria, Hermoso torna in gruppo, ancora problemi per un attaccanteContinua la preparazione da parte della Roma della sfida di lunedì contro l’Udinese. Giornata di scarico ieri per chi ha giocato contro il Panathinaikos dopo il ritorno nella notte da Atene. Buone ... msn.com
Trigoria, Hermoso regolarmente in gruppo: Dybala ancora a parteLa Roma prepara la sfida contro l’Udinese e a Trigoria si allenano i ragazzi di Gasperini. La Roma in questo momento sta svolgendo l’allenamento: Ferguson, Dobvyk, Dybala, El Shaarawy e Kone a parte. msn.com
Roma, missione Napoli: El Shaarawy e Koné sudano a Trigoria per il rientro #ASRoma x.com
#ASRoma Verso il Napoli, seduta mattutina a Trigoria: Dybala e Vaz regolarmente in gruppo Il gruppo giallorosso al lavoro in vista della super sfida di domenica sera contro gli uomini di Conte. Ancora personalizzato per Hermoso e Soulé" (GETTY IMAGES) IL - facebook.com facebook