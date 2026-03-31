Roma | Raggi M5s a breve terzo ricorso a Corte conti su termovalorizzatore

Una consigliera del Movimento 5 stelle ha annunciato che tra poche settimane presenterà un terzo ricorso alla Corte dei conti riguardo ai costi del termovalorizzatore di Roma. La stessa ha già avviato due ricorsi precedenti, senza specificare le date o i dettagli delle contestazioni. La decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori approfondimenti o dichiarazioni ufficiali.

La consigliera capitolina del Movimento 5 stelle, Virginia Raggi, ha annunciato che “tra poche settimane, presenterà un terzo ricorso alla Corte dei conti” riguardo ai costi del termovalorizzatore di Roma. Questa dichiarazione è stata rilasciata dalla stessa Raggi durante una conferenza tenutasi a Palazzo Valentini. Dettagli sui ricorsi precedenti. Raggi ha specificato: “Abbiamo già presentato due ricorsi in Corte dei conti e stiamo per depositare un altro ricorso a breve”. Il primo ricorso è stato presentato nel novembre del 2022, e su questo la Corte dei conti ha avviato un’indagine la scorsa settimana, con un invito a dedurre a 14 persone. Inoltre, è stato presentato un secondo ricorso nel 2025, mentre il terzo è quasi pronto e sarà presentato nel 2026, entro poche settimane. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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