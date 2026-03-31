Roma | Pasqua al Bioparco con iniziative per famiglie a tema uova e animali

Durante le festività pasquali, il Bioparco di Roma organizzerà attività dedicate alle famiglie nei giorni di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 aprile. Le iniziative si concentreranno su temi come le uova e gli animali, con eventi pensati per coinvolgere i visitatori di tutte le età. La programmazione prevede diverse attività che si svolgeranno durante il fine settimana.

Durante le festività pasquali, nelle giornate di venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 aprile, il Bioparco di Roma offrirà una serie di attività coinvolgenti per le famiglie, tutte incentrate sul tema delle uova e degli animali. Dalle ore 11:00 alle 14:30, si svolgerà una caccia al tesoro intitolata “Biocaccia alle ovette”, rivolta a bambini e adulti, per unire il divertimento alla visita del parco. I partecipanti, suddivisi in squadre, affronteranno prove di abilità, giochi e sfide per conquistare il tesoro finale: un premio goloso. Attività tematiche per grandi e piccini. In aggiunta, dalle 11:30 alle 16:30, saranno disponibili nel parco due postazioni tematiche: “Uova da record” e “non solo uccelli”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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