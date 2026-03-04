' C' è aria di Pasqua | storie di uova e di animali!' attività per famiglie al Museo anatomico veterinario

Il Museo Anatomico Veterinario dell’Università di Pisa ha annunciato un’attività dedicata alle famiglie, in vista della Pasqua. Durante l’evento, i partecipanti potranno esplorare le collezioni del museo attraverso storie e giochi, concentrandosi su uova e animali. L’iniziativa mira a coinvolgere adulti e bambini in un’esperienza educativa e divertente, in un ambiente dedicato alla conoscenza del mondo animale.

In attesa della Pasqua il Museo Anatomico Veterinario dell'Università di Pisa organizza un'attività per famiglie per scoprire divertendosi le proprie collezioni.Venerdì 13 marzo 2026, ore 16:45 "C'è aria di Pasqua: storie di uova e di animali!"Lettura animata e laboratorio artistico a tema pasquale nelle sale del museoEtà consigliata: 5 - 9 anniQual è l'uovo più bello del mondo? Venite a scoprirlo al Museo Anatomico Veterinario. Vi racconteremo una storia incredibile!Costo: 6€ a bambinao con adulto accompagnatoreEvento con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili scrivendo a: [email protected] entro le ore 12:00 di giovedì 12 marzo 2026 Mostra 'Belle Époque. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

