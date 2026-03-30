Su Amazon sono disponibili cinque uova di Pasqua a tema nerd con sconto, alcune delle quali includono un abbonamento a PlayStation Plus. L'offerta è a tempo limitato e richiede una rapida decisione da parte degli acquirenti. La data di Pasqua 2026 si avvicina, portando con sé la tradizionale ricerca di uova di cioccolato particolari.

Pasqua 2026 è ormai alle porte e, come ogni anno, torna anche la caccia alle uova di cioccolato più originali. Oltre ai classici prodotti per bambini, su Amazon sono comparsi diversi modelli pensati per appassionati di videogiochi, anime e cultura pop. Tra offerte e disponibilità limitate, alcune di queste proposte stanno attirando molta attenzione perché combinano il classico regalo pasquale con gadget, sorprese collezionabili e persino contenuti digitali legati al mondo del gaming. Uno dei prodotti più curiosi è l’uovo di Pasqua firmato KitKat, che unisce il cioccolato al mondo PlayStation. Il prodotto pesa 240 grammi ed è composto da un guscio di cioccolato al latte arricchito da croccanti pezzetti di wafer. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - 5 uova di Pasqua a tema nerd in sconto su Amazon (con PlayStation Plus incluso ma dovete sbrigarvi)

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