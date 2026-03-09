Roma Parrucci | Righi chiuso almeno per 48 ore

A Roma, la succursale del liceo scientifico Augusto Righi sarà chiusa per almeno 48 ore. La decisione è stata presa in seguito a una comunicazione ufficiale dell'istituto, che ha annunciato la sospensione delle attività nella sede. La chiusura riguarda esclusivamente il plesso secondario e non influisce sulle altre parti dell'istituto. Restano da chiarire i motivi della chiusura temporanea.

La succursale del liceo scientifico Augusto Righi di Roma rimarrà chiusa per un periodo minimo di 48 ore. A fornire questa informazione è stato il delegato alla Scuola della Città metropolitana di Roma, Daniele Parrucci, interpellato dall'agenzia di stampa "Agenzia Nova". "Siamo in attesa che terminino i rilievi della scientifica; successivamente effettueremo un sopralluogo istituzionale per quantificare i danni", ha spiegato Parrucci. Interventi immediati e monitoraggio della situazione. Fin dalle prime ore del mattino, precisamente dalle otto, sono giunti sul posto i tecnici della Città metropolitana. La scuola è stata dichiarata inagibile a causa dello svuotamento di tutti gli estintori presenti nelle classi, i quali saranno sostituiti indipendentemente dai costi.