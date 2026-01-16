Roma Dovbyk verso l’intervento | stop lungo per l’attaccante ucraino

Roma, Dovbyk verso l’intervento: l’attaccante ucraino dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico alla coscia sinistra, causando uno stop prolungato. La squadra dovrà fare a meno del giocatore nelle prossime settimane, in attesa di ulteriori aggiornamenti sui tempi di recupero. La notizia rappresenta un'assenza significativa per la rosa giallorossa in un momento cruciale della stagione.

La Roma dovrà fare a meno ancora a lungo di Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino, fermo da alcuni giorni, verrà sottoposto nelle prossime ore a un intervento chirurgico per risolvere una lesione miotendinea alla coscia sinistra. Dovbyk resterà ai box per circa tre mesi. Lo staff medico giallorosso proverà a monitorare l'evoluzione post-operatoria, con l'obiettivo di accorciare i tempi e tentare un rientro a fine marzo, ma al momento la prudenza resta la linea guida.

