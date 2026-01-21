Roma | Meleo M5s solidarieta’ a 16enne molestata intervento istituzioni non piu’ rimandabile

Roma affronta ancora sfide significative sulla sicurezza, in particolare per le donne. Recenti episodi di molestie verbali a una ragazza di 16 anni evidenziano un problema diffuso nei quartieri della città. È fondamentale che le istituzioni intervengano con tempestività e decisione per garantire un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti i cittadini.

Roma “continua a non essere una città sicura per le donne, purtroppo. Le molestie verbali rivolte a una ragazza di soli 16 anni, alla quale va tutta la nostra solidarietà, sono il segno di un problema diffuso nei quartieri della nostra Capitale”. Queste le parole della capogruppo M5s in assemblea capitolina, Linda Meleo, che ha rilasciato una nota in merito. “Ringraziamo i passanti che hanno aiutato la vittima e i carabinieri che hanno rintracciato i tre molestatori, ma dobbiamo anche prendere atto della necessità di una presenza più capillare delle istituzioni. Ci rivolgiamo sia a Roma Capitale, per quanto riguarda la Polizia Locale e l’avvio di sperimentazioni di tecnologie di sorveglianza, ma anche al governo, che deve garantire un maggiore coinvolgimento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

