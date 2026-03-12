Un rappresentante del Movimento 5 Stelle di Roma ha espresso solidarietà all’associazione Carteinregola, che da anni si occupa di trasparenza e partecipazione cittadina. L’associazione si trova ora a dover affrontare una sanzione di 15 mila euro, legata a una vicenda di affissioni abusive. La questione riguarda la richiesta di fare luce su questa vicenda e sulla sanzione applicata.

“Solidarietà all’associazione Carteinregola, che da anni si impegna per la trasparenza, la partecipazione e la vivibilità cittadina, ma che ora si trova a dover affrontare una sanzione di 15 mila euro.” Lo dichiara in una nota la capogruppo del Movimento 5 stelle in Assemblea capitolina, Linda Meleo. Le motivazioni della sanzione. “A lasciare particolarmente perplessi – aggiunge – sono le motivazioni: l’affissione di manifesti abusivi, sui quali però non è riportato alcun riferimento a Carteinregola. Il collegamento sembrerebbe reggere solo per un articolo pubblicato sul loro sito. Un legame decisamente debole, che però può avere conseguenze devastanti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Meleo (M5s), solidarieta’ a Carteinregola, fare luce su vicenda affissioni abusive

