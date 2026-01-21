Roma | Mussolini-MaritatoFI cantiere fantasma in via degli Angeli Municipio V chiarisca

Roma: Il cantiere di Via degli Angeli, nel Municipio V, si trova da settimane in stato di abbandono, privo di operai e mezzi, senza comunicazioni ufficiali ai residenti. La situazione solleva dubbi sulla gestione e sulla trasparenza dell’intervento. È importante che le autorità chiariscano al più presto la natura e lo stato del cantiere, garantendo informazione e sicurezza ai cittadini.

Da diverse settimane, il cantiere di Via degli Angeli si trova in uno stato di totale abbandono, privo di operai, mezzi e senza alcuna comunicazione ufficiale rivolta ai residenti. Un’opera avviata e poi inspiegabilmente sospesa, che è diventata un simbolo di inefficienza amministrativa e di mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini del Municipio V di Roma. Questa è l’affermazione contenuta in una nota stampa rilasciata dal capogruppo di Forza Italia in Campidoglio, Rachele Mussolini, insieme al segretario di Forza Italia del Municipio V di Roma, Michel Emi Maritato. “In qualità di segretario di Forza Italia del Municipio V di Roma, insieme al capogruppo capitolino Rachele Mussolini, condanniamo con fermezza questo immobilismo che sta generando disagi quotidiani: strade parzialmente interdette, insicurezza per pedoni e residenti, degrado urbano in aumento e un silenzio istituzionale che riteniamo inaccettabile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Mussolini-Maritato(FI), cantiere fantasma in via degli Angeli, Municipio V chiarisca Via degli Angeli, Mussolini-Maritato (FI): “Cantiere fantasma il v municipio non può più aspettare”Il cantiere di Via degli Angeli, tra Mussolini e Maritato, si trova da settimane in stato di inattività, senza operai né mezzi, e senza comunicazioni ufficiali ai residenti. Roma, Mussolini: “buon lavoro a nuovo coordinatore FI municipio V, maritato”Rachele Mussolini ha augurato buon lavoro a Michel Emi Maritato, nominato nuovo coordinatore di Forza Italia nel Municipio V di Roma. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Roma, Rachele Mussolini (FI): Auguri di buon lavoro a nuovo coordinatore Municipio V Michel Emi Maritato; Forza Italia: Michel Emi Maritato nuovo coordinatore Municipio Roma V, Mussolini auguri; Roma, Mussolini: buon lavoro a nuovo coordinatore FI municipio V, maritato - Punto!; Roma Mussolini | buon lavoro a nuovo coordinatore FI municipio V maritato. Via degli Angeli, Mussolini-Maritato (FI): Cantiere fantasma il v municipio non può più aspettareLo affermano in una nota stampa il Capogruppo FI capitolino Rachele Mussolini e il Segretario di Forza Italia del V Municipio di Roma, Michel Emi Maritato. romatoday.it Roma, Via degli Angeli, Mussolini-Maritato(FI): cantiere fantasma: il V Municipio non può più aspettare(ASI) Da settimane il cantiere di Via degli Angeli giace in uno stato di totale abbandono, senza operai, senza mezzi, senza alcuna comunicazione ufficiale ai residenti. agenziastampaitalia.it Roma, Mussolini: "Buon lavoro al nuovo coordinatore FI Municipio V, Maritato" - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.