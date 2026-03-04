Vlahovic è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo dopo un periodo di assenza. L’attaccante serbo ha ripreso le sessioni di allenamento con i compagni, mentre continua a essere al centro delle discussioni riguardo al rinnovo contrattuale con la Juventus. La situazione legata al suo futuro resta un argomento di interesse, anche se non ci sono ancora sviluppi ufficiali.

di Marco Baridon Vlahovic è tornato: allenamento parzialmente in gruppo per l’attaccante serbo, sempre al centro del discorso rinnovo con la Juventus. La giornata di oggi segna un passo in avanti fondamentale per la stagione della Juventus e per Dusan Vlahovic. Alla Continassa – come appreso da – l’attaccante è finalmente tornato ad allenarsi, seppur parzialmente, in gruppo con il resto dei compagni. Si tratta di un rientro attesissimo da tutto l’ambiente piemontese, considerando che il giocatore manca dai campi da gioco dallo scorso 29 novembre contro il Cagliari. Un lunghissimo stop forzato, causato da una lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo di sinistra che ha reso inevitabile il ricorso a un delicato intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Vlahovic è tornato: allenamento parzialmente in gruppo per il serbo. Dal rientro in campo al discorso rinnovo, dentro al momento del 9 della Juventus

