Roma | Erbaggi Fd’I accampamento abusivo vicino Campidoglio fallimento amministrazione

Un accampamento abusivo è stato segnalato a pochi metri dal Campidoglio, nel centro storico di Roma. Il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Stefano Erbaggi, ha commentato la situazione definendola vergognosa e criticando l’operato dell’amministrazione comunale. La vicenda riguarda la presenza di persone senza autorizzazione in un’area molto centrale e di grande importanza simbolica.

Il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Stefano Erbaggi, in una nota ha dichiarato: “E’ semplicemente vergognoso ciò che accade a pochi metri dal Campidoglio, nel pieno centro storico della Capitale. In via di Ponte Rotto, davanti alla Bocca della Verità e sotto l’area dell’anagrafica, persiste da tempo un accampamento abusivo nel totale silenzio e nell’inerzia dell’amministrazione. Parliamo di uno dei luoghi più simbolici e frequentati di Roma, attraversato ogni giorno da migliaia di cittadini e turisti. Eppure, nonostante l’evidenza sotto gli occhi di tutti, nessuno interviene. Critica alla gestione dell’amministrazione. E’ l’ennesima dimostrazione di una città lasciata allo sbando, senza controllo e senza guida. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Erbaggi (Fd’I), accampamento abusivo vicino Campidoglio fallimento amministrazione Articoli correlati Municipio Roma XIV: Erbaggi (Fd’I), silenzio assordante di Gualtieri su occupazione scuola via TaggiaSi tratta di un’occupazione illegittima, che sottrae un bene pubblico alla collettività e si consuma nel silenzio assordante del Campidoglio. Roma: rimosso accampamento abusivo sotto ponte Nomentana della tangenzialeBonifica in corso sulla Tangenziale Est di Roma: rimossi rifiuti e baracche in un'operazione congiunta.