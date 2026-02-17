Bagni autopulenti macchine mangiavetro e box Atac | ecco il nuovo volto del capolinea bus di Cornelia

Il capolinea dei bus di Cornelia si trasforma dopo che le vecchie strutture sono state sostituite con nuove attrezzature. La causa è l’installazione di bagni autopulenti, macchine mangiavetro e box Atac, che migliorano i servizi per i pendolari. Ora, gli utenti trovano un’area più moderna e funzionale, pronta ad accogliere i viaggiatori.

Biglietterie smart, cessi autopulenti, macchine mangiavetro e cestò: il capolinea bus di Cornelia si rifà il look. Un punto strategico per l’integrazione tra metropolitana e linee bus, con flussi quotidiani elevati di cittadini, studenti e pendolari. Sono state installate 7 nuove pensiline modello Eterna e 7 nuovi cestini Cestò, che si integrano con quelli già presenti nell’area, oltre a due macchine mangiavetro. Ogni venti bottiglie inserite verrà data la possibilità di ritirare un caffè gratuito al bar della zona. Le nuove strutture sono dotate di illuminazione integrata, InfoTotem digitali con previsioni di arrivo in tempo reale, indicazioni sull’affollamento a bordo, sistema NaviLens per persone non vedenti o ipovedenti e prese Usb per la ricarica dei dispositivi mobili.🔗 Leggi su Romatoday.it

Le macchine mangiavetro arrivano a San Lorenzo e CorneliaAMA ha installato tre nuove macchine mangiavetro a San Lorenzo e a Circonvallazione Cornelia, per rispondere alla crescente richiesta di raccolta differenziata del vetro.

