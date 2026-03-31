Roma e Juventus su Derrick Köhn | Assist Mondiale e Sirene di Mercato

Durante un'amichevole tra Germania e Ghana, il terzino sinistro Derrick Köhn ha fornito un assist preciso per il pareggio ghanese. La sua prestazione ha attirato l'attenzione degli scout di alcune squadre di Serie A, tra cui Roma, Juventus e Milan, che si sono interessate alle sue qualità. La sua presenza in campo ha acceso le discussioni sul possibile interesse di diversi club italiani.

Il blitz di Derrick Köhn nell’amichevole tra Germania e Ghana riaccende i radar degli scout della Serie A: il terzino sinistro, protagonista del momentaneo pareggio ghanese con un assist millimetrico per Fatawu, è diventato l’oggetto del desiderio per le fasce di Roma, Juventus e Milan. Il calciatore, di proprietà dell’ Union Berlino e messosi in luce nello scacchiere tattico di Steffen Baumgart, ha dimostrato una fisicità e una capacità di spinta che lo rendono il profilo ideale per il calcio italiano. La Roma, in particolare, valuta il classe 1999 come erede naturale di Tsimikas, puntando sulla duttilità di un elemento capace di coprire l’intera corsia mancina con doti da “rail-footballer”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma e Juventus su Derrick Köhn: Assist Mondiale e Sirene di Mercato Articoli correlati Dai Mondiali alla Serie A: Kohn tra Roma, Juventus e Milan | ESCLUSIVOL’esterno sinistro ghanese dell’Union Berlino è stato proposto a diversi club italiani Mentre l’Italia cerca il pass per i Mondiali contro la Bosnia,... Leggi anche: Juventus Genoa Under 15 1-1 LIVE: Laganà pareggia i conti su assist di Duka Contenuti e approfondimenti su Assist Mondiale Temi più discussi: Serie A, Roma-Lecce 1-0: Robinio Vaz firma l'aggancio al quinto posto della Juve; Udinese - Juventus (0-1) Serie A 2025; Il mancino che sforna gol e assist; Rudiger, la Juve c'è! Papà Spalletti, assist dell'agente e la formula: come si può fare il colpaccio. Roma-Juventus 3-3, risultato finale della partita di Serie A: gol di Wesley, Conceicao, Ndicka, Malen, Boga e Gatti, gli highlightsSembrava fatta per la Roma, portatasi sul 3-1 sulla Juventus con Malen al 65?, poi prima la rete di Boga al 78?, poi quella di Gatti al 92?, hanno sigillato il 3-3 finale all'Olimpico. I giallorossi ... fanpage.it La Juventus rimonta al 93’ la Roma e strappa un punto grazie al gol di GattiIl big match si rivela una partita molto intensa e spettacolare. La Roma passa due volte in vantaggio ma nel finale viene raggiunta nel recupero dalla rete del difensore bianconero ... ilgiornale.it Assist e gol per Thuram, Doué trova la prima gioia in nazionale: la Francia fa 2 su 2 nelle amichevoli pre Mondiale e batte anche la Colombia - facebook.com facebook «Lo dedico a tutti perché tutti si meritano di andare al Mondiale». Gol e assist per uno straordinario Sandro #Tonali, l'MVP di Italia-Irlanda del Nord x.com