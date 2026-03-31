Dai Mondiali alla Serie A | Kohn tra Roma Juventus e Milan | ESCLUSIVO

Un esterno sinistro ghanese, attualmente in forza all’Union Berlino, è stato proposto a più squadre di Serie A. Le trattative coinvolgono tre club italiani, senza che siano stati ufficializzati accordi. Nel frattempo, l’Italia si prepara per affrontare la Bosnia in un match di qualificazione ai Mondiali, mentre il Ghana si appresta a partecipare alla sua quinta fase finale consecutiva della rassegna iridata.

L’esterno sinistro ghanese dell’Union Berlino è stato proposto a diversi club italiani Mentre l’ Italia cerca il pass per i Mondiali contro la Bosnia, il Ghana si appresta a giocare la sua quinta rassegna iridata di fila. Obiettivo delle Black Stars è quello di passare la fase a gironi, anche se sono stati inseriti in un gruppo non semplice con Inghilterra, Croazia e Panama. Nella amichevole di ieri persa 2-1 contro la Germania, a mettersi in mostra è stato soprattutto Derrick Kohn, autore dell’assist per il gol di Fatawu. Derrick Kohn (foto Ansa) – Calciomercato.it Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il terzino sinistro classe 1999 (con passaporto tedesco) dell’ Union Berlino è stato offerto a diversi club di Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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