Juventus Genoa Under 15 1-1 LIVE | Laganà pareggia i conti su assist di Duka

L'incontro tra Juventus e Genoa Under 15 si è concluso con un pareggio 1-1, dopo che Laganà ha segnato il gol del momentaneo pareggio su assist di Duka. La partita, valida per la diciannovesima giornata del campionato 202526, ha visto entrambe le squadre impegnarsi in un combattuto equilibrio. In campo si sono affrontati giovani talenti, con molte occasioni create da entrambe le parti. La partita si è conclusa senza vincitori, lasciando incertezza sulla posizione in classifica.

© Juventusnews24.com - Juventus Genoa Under 15 1-1 LIVE: Laganà pareggia i conti su assist di Duka

di Fabio Zaccaria Juventus Genoa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto in casa anche lo Spezia affronta il Genoa nel match valevole per la diciannovesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Genoa Under 15: 1-1 sintesi e moviola. 32? GOL DELLA JUVE- Duka serve Laganà che calcia ad ad incrociare e mette nell’angolino più lontano. Gran gol su schema sicuramente studiato in settimana 29? TRAVERSA DI DUKA- Gran mancino del centrocampista da fuori, la traversa gli dice no. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Juventus Spezia Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Monte e Albanese davanti, Duka dal primo minutoLa Juventus Spezia Under 15 si gioca oggi, perché Duka parte titolare e Monte con Albanese sono in avanti. Leggi anche: Juventus Torino Under 17 1-1 LIVE: Paonessa la pareggia, assist perfetto di Mosca! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Under 15 Serie A-B – Risultati 17° giornata e classifiche aggiornate; Settore Giovanile: l’U17 ferma la Juventus a Bomporto; Al torneo Manlio Selis anche Juve, Genoa e la San Paolo Sassari - L'Unione Sarda.it; Serie A, il big match Napoli-Roma finisce 2-2. Vincono Bologna, Sassuolo e Parma. VIDEO. Juventus Genoa Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Genoa Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciannovesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Un ... juventusnews24.com juventus virtus entella under 17Juventus Virtus Entella Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la diciottesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la ... juventusnews24.com Le formazioni di #JUVENTUS #UNDER15 #Genoa Segui qui il live x.com Un Juventus GENOA del 1989/90 Bellissimo scatto con una sciarpata compatta fantastica AI RICORDI DEL PASSATO - facebook.com facebook