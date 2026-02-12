Questa mattina i carabinieri della compagnia Piazza Dante hanno messo in atto una serie di controlli serrati nel quartiere San Lorenzo e vicino alla stazione di Termini. Durante le operazioni, tre persone sono state arrestate e altre cinque denunciate. L’intervento mira a mantenere l’ordine pubblico e contrastare attività illecite nelle zone più frequentate della capitale.

Tre persone sono state arrestate e cinque sono state denunciate nell’ambito di una serie di controlli meticolosi svolti dai carabinieri della compagnia Piazza Dante di Roma, concentrati in particolare nel quartiere San Lorenzo e nell’area circostante la stazione ferroviaria Termini. Due cittadini romeni, rispettivamente di 25 e 21 anni, sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi dai militari mentre sottraevano con destrezza il portafogli a un anziano di 83 anni. La refurtiva, che conteneva oltre 200 euro in contante e documenti personali, è stata prontamente restituita alla vittima, la quale non si era accorta di quanto stava accadendo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: controlli a San Lorenzo e a Termini, tre arresti e cinque denunce

Approfondimenti su Roma Controlli

Maxi-operazione dei carabinieri a Roma, tra Tufello, Nuovo Salario, San Lorenzo e Termini.

A Roma, nelle zone intorno alla stazione Termini, sono stati effettuati controlli mirati per contrastare la microcriminalità.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Roma Controlli

Argomenti discussi: Roma: controlli in zona Esquilino, sequestrati 500 chili di cibo, quattro arresti per droga; A Roma controlli della polizia per la sicurezza nelle periferie, 18 arresti; Vandalismo, notti insonni e aggressioni. La movida fuori controllo che tiene in ostaggio il Flaminio; Controlli sulla sicurezza, blitz dei carabinieri a Roma: tra gli arrestati un 58enne originario di Catanzaro.

Roma, controlli tra San Lorenzo e Termini: 3 arresti e 5 denunciati, recuperati scooter e auto rubateUn servizio coordinato di controllo del territorio tra San Lorenzo e l’area attorno alla stazione Termini si è chiuso con 3 arresti e 5 persone denunciate ... affaritaliani.it

Roma: controlli a Castel Gandolfo e Albano Laziale, denunce e chiusura di attivita’ commercialiControlli intensificati dai Carabinieri nei Castelli Romani per contrastare la mala-movida e garantire la sicurezza. romadailynews.it

A San Lorenzo si è parlato per settimane di “un aggressore”. Ma dietro quegli episodi c’è un ragazzo fragile, con gravi difficoltà psichiatriche e un passato segnato da cure interrotte. Dopo un secondo ricovero all’Umberto I con TSO, la Procura ha disposto mis facebook

Aggressioni a San Lorenzo, fermato il 22enne. Finirà in carcere ift.tt/jFyS3Nl x.com